В работе санатория, чей автобус попал в ДТП на Кубани, нашли нарушения

КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения при проверке санатория, которому принадлежал попавший в ДТП под Новороссийском автобус, инициирована доследственная проверка, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.

Вечером в минувшую среду на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. В понедельник в региональном минздраве сообщили о смерти еще одного ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП.

В связи с ДТП прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку деятельности санатория "Эллада". Ранее сообщалось, что, по данным сайта санатория, он является ведомственным лечебно-профилактическим учреждением Федеральной налоговой службы.

В частности, отмечает ведомство, при изучении записей с камеры видеонаблюдения установлено, что в день происшествия в период с 3.00 мск до 7.30 мск водитель автобуса медкабинет не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился. Выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей, сообщает прокуратура.

"Медицинским персоналом санатория в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также иными водителями учреждения соответствующих осмотров… По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ (служебный подлог)", - отмечается в релизе.

Кроме того, по данным пресс-службы, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении требований охраны труда, порядка проведения оценки условий труда, допуск работника к исполнению обязанностей без медосмотра, передала в контролирующий орган материалы для привлечения виновных лиц к ответственности.

Отмечается также, что в адрес директора санатория внесено представление, а руководству межрегионального управления Ространснадзора направлена информация для решения вопроса об аннулировании лицензии санатория на перевозки пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.