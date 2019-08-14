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РИА Новости

В работе санатория, чей автобус попал в ДТП на Кубани, нашли нарушения

11:17 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 14 авг - РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения при проверке санатория, которому принадлежал попавший в ДТП под Новороссийском автобус, инициирована доследственная проверка, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
Вечером в минувшую среду на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. В понедельник в региональном минздраве сообщили о смерти еще одного ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП.
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В связи с ДТП прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку деятельности санатория "Эллада". Ранее сообщалось, что, по данным сайта санатория, он является ведомственным лечебно-профилактическим учреждением Федеральной налоговой службы.
В частности, отмечает ведомство, при изучении записей с камеры видеонаблюдения установлено, что в день происшествия в период с 3.00 мск до 7.30 мск водитель автобуса медкабинет не посещал, его осмотр врачом фактически не проводился. Выявлены нарушения при заполнении путевых листов, случаи отсутствия медицинских справок о состоянии здоровья водителей, сообщает прокуратура.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
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"Медицинским персоналом санатория в журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров внесены заведомо ложные сведения о прохождении водителем автобуса, а также иными водителями учреждения соответствующих осмотров… По данным фактам прокуратурой инициирована доследственная проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц признаков преступления, предусмотренного 292 УК РФ (служебный подлог)", - отмечается в релизе.
Кроме того, по данным пресс-службы, прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статьям о нарушении требований охраны труда, порядка проведения оценки условий труда, допуск работника к исполнению обязанностей без медосмотра, передала в контролирующий орган материалы для привлечения виновных лиц к ответственности.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
8 августа, 12:00РИА Новости
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Отмечается также, что в адрес директора санатория внесено представление, а руководству межрегионального управления Ространснадзора направлена информация для решения вопроса об аннулировании лицензии санатория на перевозки пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
В четверг СК объявил о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Назначен ряд экспертиз. В пятницу суд в Новороссийске заключил под стражу водителя экскурсионного автобуса. Как ранее сообщил агентству источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.
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ДТП под НовороссийскомСледственный комитет РФРостранснадзорКраснодарский крайПроисшествия
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