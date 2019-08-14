В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки задержанного шокером

ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Бывший полицейский из Астрахани приговорен к полутора годам тюрьмы за избиение и применение электрошокера к задержанному, сообщает в среду пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

По данным следствия, оперуполномоченные полиции из астраханского Центра по противодействию экстремизму на местном рынке "Славянка" задержали торговца, незаконно применив к нему насилие, кроме того, они надели на него наручники и посадили в машину. Предпринимателя доставили в отдел полиции, где его снова избили и, по данным СК, применили электрошокер.