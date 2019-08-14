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РИА Новости

В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки задержанного шокером

11:13 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 авг – РИА Новости. Бывший полицейский из Астрахани приговорен к полутора годам тюрьмы за избиение и применение электрошокера к задержанному, сообщает в среду пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.
По данным следствия, оперуполномоченные полиции из астраханского Центра по противодействию экстремизму на местном рынке "Славянка" задержали торговца, незаконно применив к нему насилие, кроме того, они надели на него наручники и посадили в машину. Предпринимателя доставили в отдел полиции, где его снова избили и, по данным СК, применили электрошокер.
"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине (бывшему оперативному сотруднику) назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело в отношении второго бывшего оперуполномоченного находится в производстве.
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Следственный комитет РФМВД РФРоссияАстраханская областьПроисшествия
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