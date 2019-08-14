Россия, Азербайджан и Иран разработают проект соединения своих энергосистем

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран, говорится в сообщении "Системного оператора" (диспетчера энергосистемы РФ).

"Двенадцатого августа Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта создания энергетического коридора "Север – Юг" между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что со стороны РФ участниками соглашения стали "Системный оператор" и "Россети", а со стороны Азербайджана и Ирана – "Азерэнержи" и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

В рамках разработки ТЭО планируется изучить технические и экономические аспекты различных условий соединения энергосистем, исследовать возможности передачи электроэнергии, в том числе с учетом поэтапного увеличения объемов. В результате исследования планируется определить технические мероприятия, которые нужно будет реализовать в трех странах.

"На основе комплексного анализа текущего состояния и перспектив развития энергосистем трех стран, а также их связей с энергосистемами соседних стран будет произведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения, а также эффективности различных способов реализации энергетического коридора "Север – Юг", - отмечается в сообщении.

Заказчиком проекта ТЭО выступит Tavanir, которая по согласованию с "Россетями" и "Азерэнержи" определит разработчика ТЭО. Разработку технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем планируется выполнить в течение года.