Волонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) 13 августа вернулись из лесов Красноярского края, где совместно с МЧС России принимали участие в тушении пожаров, сообщает пресс-служба объединения.

Волонтеры провели три дня в палаточном лагере в лесу, параллельно помогая сотрудникам лесоохраны и спасателям справиться с разгулом стихии. В частности, добровольцы рыли траншеи и распиливали деревья, чтобы огонь не перекинулся с одной стороны леса на другую.

"За три дня работы и проживания в палаточном лагере мы получили ценный опыт, начиная от готовки на полевой кухне и заканчивая помощью МЧС в ликвидации ЧС. Я еще раз убедился в том, кем хочу быть и что очень важно помогать людям, несмотря на то, где и в какой части нашей страны их застала беда", – поделился впечатлениями доброволец ульяновского отделения ВСКС Артем Андреев.

По прибытии на место для каждого отряда активистов был проведен подробный инструктаж, в рамках которого сотрудники МЧС и лесной охраны ввели молодых спасателей в курс дела и обозначили фронт работ.