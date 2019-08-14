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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири

11:11 14.08.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири
Волонтеры-спасатели завершили тушение лесов в Сибири
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) 13 августа вернулись из лесов Красноярского края, где совместно с МЧС России принимали участие в тушении пожаров, сообщает пресс-служба объединения.
Волонтеры провели три дня в палаточном лагере в лесу, параллельно помогая сотрудникам лесоохраны и спасателям справиться с разгулом стихии. В частности, добровольцы рыли траншеи и распиливали деревья, чтобы огонь не перекинулся с одной стороны леса на другую.
"За три дня работы и проживания в палаточном лагере мы получили ценный опыт, начиная от готовки на полевой кухне и заканчивая помощью МЧС в ликвидации ЧС. Я еще раз убедился в том, кем хочу быть и что очень важно помогать людям, несмотря на то, где и в какой части нашей страны их застала беда", – поделился впечатлениями доброволец ульяновского отделения ВСКС Артем Андреев.
Волонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС
13 августа, 10:45Школа волонтера
Волонтеры-спасатели обучат добровольцев действиям в ЧС
По прибытии на место для каждого отряда активистов был проведен подробный инструктаж, в рамках которого сотрудники МЧС и лесной охраны ввели молодых спасателей в курс дела и обозначили фронт работ.
"Каждый доброволец ехал с пониманием того, что придется работать засучив рукава, чтобы минимизировать последствия стихийной ЧС. Мы ожидали трудностей и были готовы к ним. Не бывает чужой беды, так что никаких сомнений не возникло", – отметила одна из добровольцев кемеровского отделения ВСКС.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииМЧСВолонтерыКрасноярский край
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