День Северо-Кавказского округа прошел на форуме "Машук-2019"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На площадке молодежного форума "Машук-2019" в Пятигорске прошел День Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которого делегации регионов Северного Кавказа представили национальные подворья с картинами местных художников и изделиями ремесленников, а также состоялись выступления танцевальных и вокальных коллективов.

Помимо этого прошел ряд встреч глав субъектов СКФО с делегациями участников форума. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с молодыми активистами региона вопросы реализации молодежной политики, развития добровольчества, трудоустройства молодых специалистов, поддержки молодежного предпринимательства и экологии.

Глава края также поделился планами организовать в Ставрополье ежегодную неделю молодежи, которая бы объединила российских и иностранных студентов для обмена опытом и совместных творческих проектов.

"Я очень хочу, чтобы молодежь Ставрополья верила в себя, в завтрашний день, развивалась и меняла к лучшему мир вокруг. Помните о достижениях наших предков, мечтайте о счастливом будущем нашей страны и родного края и смело идите вперед", – цитирует Владимирова пресс-служба губернатора Ставропольского края.