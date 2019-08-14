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РИА Новости
Школа волонтера

День Северо-Кавказского округа прошел на форуме "Машук-2019"

11:08 14.08.2019
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© Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяДень Северо-Кавказского округа прошел на форуме "Машук 2019"
День Северо-Кавказского округа прошел на форуме Машук 2019
© Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На площадке молодежного форума "Машук-2019" в Пятигорске прошел День Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которого делегации регионов Северного Кавказа представили национальные подворья с картинами местных художников и изделиями ремесленников, а также состоялись выступления танцевальных и вокальных коллективов.
Помимо этого прошел ряд встреч глав субъектов СКФО с делегациями участников форума. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с молодыми активистами региона вопросы реализации молодежной политики, развития добровольчества, трудоустройства молодых специалистов, поддержки молодежного предпринимательства и экологии.
Церемония открылся X Северо-Кавказского молодежного форума Машук 2019
11 августа, 08:32Школа волонтера
В Пятигорске открылся X Северо-Кавказский молодежный форум "Машук 2019"
Глава края также поделился планами организовать в Ставрополье ежегодную неделю молодежи, которая бы объединила российских и иностранных студентов для обмена опытом и совместных творческих проектов.
"Я очень хочу, чтобы молодежь Ставрополья верила в себя, в завтрашний день, развивалась и меняла к лучшему мир вокруг. Помните о достижениях наших предков, мечтайте о счастливом будущем нашей страны и родного края и смело идите вперед", – цитирует Владимирова пресс-служба губернатора Ставропольского края.
День Северо-Кавказского федерального округа завершился торжественным концертом на главной площадке лагеря. Перед началом творческой части вечера участников "Машука" со сцены приветствовали почетные гости форума.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыВладимир ВладимировМашук (форум)Пятигорск
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