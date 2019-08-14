Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

"Характер погоды у нас существенно не изменится по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня у нас не ожидается существенных осадков, температура в Москве будет 22-24 градуса. До конца этой недели у нас практически каждый день местами будут проходить кратковременные дожди различной интенсивности, больше дождя мы ждем в пятницу, когда может выпасть максимум пять-семь миллиметров осадков, в субботу уже они примут небольшую стадию", - сообщила Позднякова.