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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце недели

10:57 14.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Комфортная летняя погода с температурой до 23 градусов тепла и небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве в конце недели, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Характер погоды у нас существенно не изменится по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня у нас не ожидается существенных осадков, температура в Москве будет 22-24 градуса. До конца этой недели у нас практически каждый день местами будут проходить кратковременные дожди различной интенсивности, больше дождя мы ждем в пятницу, когда может выпасть максимум пять-семь миллиметров осадков, в субботу уже они примут небольшую стадию", - сообщила Позднякова.
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По словам метеоролога, температура в ночные часы останется довольно высокой, порядка 15-17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов. Позднякова отметила, что в конце недели температура воздуха будет чуть выше климатической нормы.
"В принципе погода будет довольно комфортной, потому что ни сильных дождей, ни гроз, ни сильного ветра мы не ожидаем за исключением четверга, когда порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Во все остальные дни скорость ветра будет от слабого до умеренного", - пояснила синоптик.
Также Позднякова добавила, что в четверг дневная температура составит 23-25 градусов, во все остальные дни преобладающая температура будет 21-23 градуса. Дожди будут слабыми и кратковременными, что свойственно для августа.
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