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РИА Новости

В Перми задержали перерезавшего веревку промышленным альпинистам пенсионера

10:50 14.08.2019 (обновлено: 13:59 14.08.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации . Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 авг — РИА Новости. В Перми задержали пенсионера, который после ссоры с промышленными альпинистами перерезал им спасательные веревки, сообщил краевой СУ СК.
По данным следствия, во вторник два промышленных альпиниста проводили работы на фасаде девятиэтажного дома на улице Пушкина, 13. Это не понравилось 70-летнему местному жителю, который потребовал, чтобы молодые люди прекратили работу, но они отказали.
Тогда пенсионер поднялся на крышу и перерезал их спасательные канаты. Один из альпинистов сорвался, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй поднялся на крышу и спугнул мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений". Сейчас решается вопрос об аресте пенсионера.
В СУ СК отметили, что в момент происшествия пенсионер был пьян.
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