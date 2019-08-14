Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.

Звезды станут специальными гостями музыкального конкурса молодых исполнителей. Орейро споет 25 августа на творческом вечере Игоря Крутого. Ора исполнит свои хиты 29 августа - на закрытии смотра.

В программе также заявлены отечественные знаменитости: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Леонид Агутин, Светлана Лобода и другие.

В первый конкурсный день - 26 августа - участники исполнят песни Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнилось 70 лет.