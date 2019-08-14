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РИА Новости
Культура

Наталия Орейро и Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне"

10:56 14.08.2019 (обновлено: 12:37 14.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталья Орейро
Актриса и певица Наталья Орейро
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Звезда сериала "Дикий Ангел" Наталия Орейро и певица Рита Ора выступят в Сочи на "Новой волне", сообщает портал sochi.com.
Звезды станут специальными гостями музыкального конкурса молодых исполнителей. Орейро споет 25 августа на творческом вечере Игоря Крутого. Ора исполнит свои хиты 29 августа - на закрытии смотра.
В программе также заявлены отечественные знаменитости: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Леонид Агутин, Светлана Лобода и другие.
В первый конкурсный день - 26 августа - участники исполнят песни Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнилось 70 лет.
Мероприятие будет проходить с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в зале New Wave Hall.
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