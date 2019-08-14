В Госдуме предложили пересмотреть ПДД для электробайков и сегвеев

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил депутатские запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением обновить правила дорожного движения с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения, сообщили журналистам в аппарате комитета.

В своём обращении депутат отмечает, что в последнее время среди водителей транспортных средств растет напряженность и недовольство, связанное с тем, что "различные коммерческие организации и частные лица стали использовать для передвижения в качестве транспортных средств современные устройства, работающие на аккумуляторных батареях: электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса и прочие".

Как подчёркивает Нилов, их нахождение на проезжей части на сегодняшний день правилами дорожного движения не урегулированы. Он отмечает, что при их выезде на проезжую часть создаются ситуации, угрожающие здоровью, жизни и безопасности как самих пользователей, так и остальных участников дорожного движения.

"В связи с вышеизложенным прошу вас дать поручение изучить складывающуюся практику в целях дальнейшего принятия необходимых решений. Полагаю, что правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими транспортными средствами, как велосипеды, мопеды, мотороллеры, для недопущения аварийных ситуаций", - отмечает депутат.