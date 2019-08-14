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РИА Новости
Теплоснабжение

ОГК-2 в рамках обмена акциями с "Мосэнерго" потратит 319 млн рублей

10:42 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Входящие в "Газпром энергохолдинг" ОГК-2 и "Мосэнерго" заключили сделку по обмену казначейскими акциями, ОГК-2 она обошлась почти в 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" - около 2,1 миллиарда рублей, говорится в сообщениях компаний.
В июле советы директоров "Мосэнерго" и ОГК - 2 одобрили сделки по обмену казначейскими акциями компаний. ОГК-2 продает около 4,3 миллиарда своих акций, "Мосэнерго" - около 140 миллионов. В среду компании сообщили о том, что договоры купли-продажи акций были заключены 13 августа.

"Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Уплата цены договора производится покупателем не позднее 30 сентября 2019 года, после перехода права собственности на акции к покупателю, путем зачета встречных однородных требований", - говорится в сообщениях.

В них также отмечается, что ОГК-2 приобретает акции почти за 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" - за 2,1 миллиарда рублей.
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