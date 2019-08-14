Правительство внесло в ГД проект о допуске ломбардов на финансовый рынок

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании деятельности некредитных финансовых организаций, выдающих потребительские займы, в частности о допуске ломбардов на финансовый рынок, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на совершенствование порядка функционирования кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых предприятий и ломбардов, а также на пресечение возможностей создания на их основе финансовых пирамид и неправомерной деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

По закону Банк России проводит мониторинг деятельности микрофинансовых организаций (МФО), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), ломбардов и кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ежеквартально составляет аналитические обзоры показателей их деятельности. Для повышения эффективности контроля со стороны ЦБ законопроектом предлагается установить дополнительные требования к субъектам рынка микрофинансирования.

"Также в целях пресечения организации деятельности финансовых пирамид под видом КПК законопроектом вводится требование о необходимости уведомления Банка России об открытии обособленных подразделений КПК", - добавляется в документе.

Отмечается, что для СКПК предусматриваются требования об уточнении их наименования, а также об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления, для КПК - введение территориального, профессионального или социального принципа объединения, а также необходимость уведомления ЦБ об открытии их обособленных подразделений. Также законопроектом регламентируются процедурные вопросы их деятельности, вопросы реорганизации и раскрытия информации об их деятельности.

"Также законопроектом расширяются полномочия ломбарда в части возможности сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платёжного агента", - добавляется в документе.