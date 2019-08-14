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РИА Новости
Ядерные технологии

Отработавшее топливо АЭС в Узбекистане будет перерабатываться в России

10:32 14.08.2019 (обновлено: 10:40 14.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
Сотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 авг - РИА Новости. Отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которую построят в Узбекистане, будет перерабатываться в России, радиоактивные отходы – храниться на территории республики, сообщает в среду пресс-служба агентства "Узатом".
В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступило ко второму этапу инженерно-изыскательских работ.
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"Планируется, что отработавшее топливо будет перевозиться в Российскую Федерацию для переработки", - говорится в сообщении в "Узатома". По данным пресс-службы, в ходе переработки весь ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток приведен в твердое агрегатное состояние путем выпаривания и прессования, и затем обратно перевезен на территорию Узбекистана.
По данным "Узатома", указанный механизм предусмотрен рядом международных соглашений, участниками которых являются Узбекистан и РФ: Договора о нераспространении ядерного оружия (1 июля 1968 года), Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных установок (26 октября 1979 года), Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (5 сентября 1997 года).
В соответствии с межправительственным соглашением, вопросы в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) будут регулироваться отдельными соглашениями и контрактами, также отметили в агентстве. "Каждая страна должна хранить свои радиоактивные отходы на своей территории", - отмечается в сообщении.
"В этой связи специалисты агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом" в настоящее время тесно работают по вопросу обращения с ОЯТ и РАО. В ближайшее время будет подготовлена и утверждена стратегия обращения с ОЯТ и РАО с учетом международного опыта в данном направлении", - добавили в "Узатоме".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииАбдулла АриповДмитрий МедведевРосатомТашкентУзбекистанРоссияАтомстройэкспортВ мире
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