Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пакистанского коллегу Арифа Алви и премьер-министра государства Имрана Хана с Днем независимости страны, сообщается на сайте Кремля.
"Президент России направил поздравительную телеграмму президенту Исламской республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости", - говорится в сообщении.
9 июня 2018, 04:52РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Пакистана