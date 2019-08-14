В Петрозаводске проверят сообщение об избиении ребенка охранником магазина

МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Полиция республики Карелия проводит проверку на основе заявления жительницы Петрозаводска, которая сообщила, что ее сына избил охранник магазина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"7 августа было принято заявление от петрозаводчанки об избиении ее сына охранником в магазине. По этому факту проводится проверка", - рассказали в ведомстве, не сообщив подробности.
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По данным местного издания "Столица на Онего", инцидент произошел в одном из магазинов города после того, как 11-летний мальчик попытался украсть товар из магазина. Издание сообщает со слов матери, что охранник ЧОП завел ее сына в туалет и избил.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.