В Петрозаводске проверят сообщение об избиении ребенка охранником магазина

МУРМАНСК, 14 авг – РИА Новости. Полиция республики Карелия проводит проверку на основе заявления жительницы Петрозаводска, которая сообщила, что ее сына избил охранник магазина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"7 августа было принято заявление от петрозаводчанки об избиении ее сына охранником в магазине. По этому факту проводится проверка", - рассказали в ведомстве, не сообщив подробности.