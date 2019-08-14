"Аэрофлот" в июле стал первым по пунктуальности в топ-20 авиаперевозчиков

МОСКВА, 14 авг – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот по итогам июля 2019 года занял первое место по пунктуальности полетов среди 20 крупнейших авиакомпаний мира. Этот результат зафиксировало ведущее международное аналитическое агентство OAG (Великобритания).

По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в июле 2019 года Аэрофлот выполнил 86,7% рейсов точно по расписанию. Российский перевозчик показал лучший результат среди крупнейших авиакомпаний мира, которые вошли в глобальный топ-20 по общему числу выполненных рейсов. Аэрофлот с отрывом опередил ключевых конкурентов и значительно улучшил свой показатель пунктуальности по сравнению с июнем 2019 года — рост составил 1,3 п.п.

Ранее агентство OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".

Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.