Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T10:15Z
https://ria.ru/20190814/1557478215.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/34/1556113438_0:0:3057:1719_1036x0_80_0_0_d46a6b2a21eee55038c0f8ed29e6fc0d.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" в июле стал первым по пунктуальности в топ-20 авиаперевозчиков

10:15 14.08.2019
40
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 14 авг – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот по итогам июля 2019 года занял первое место по пунктуальности полетов среди 20 крупнейших авиакомпаний мира. Этот результат зафиксировало ведущее международное аналитическое агентство OAG (Великобритания).
По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в июле 2019 года Аэрофлот выполнил 86,7% рейсов точно по расписанию. Российский перевозчик показал лучший результат среди крупнейших авиакомпаний мира, которые вошли в глобальный топ-20 по общему числу выполненных рейсов. Аэрофлот с отрывом опередил ключевых конкурентов и значительно улучшил свой показатель пунктуальности по сравнению с июнем 2019 года — рост составил 1,3 п.п.
Ранее агентство OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку "пять звезд" за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных "пяти звезд".
Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам, в числе которых — строгое выполнение правил посадки на рейс. В будущем авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Процесс производства российских банкнот
ОГК-2 в рамках обмена акциями с "Мосэнерго" потратит 319 млн рублей
РИА
Новости
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
"Интер РАО" в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 25,2%
Витрина в торгово-развлекательном центре
Исследование: продажи осенней одежды в России выросли из-за холодного лета
Листы с денежными купюрами
"Интер РАО" сохраняет прогноз по капитальным расходам на 2019 год
Лента
новостей
Бари Алибасов
Суд 29 августа начнет процесс по иску Алибасова к производителю "Крота"
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с главой ВТБ направления работы банка
Газопровод Сила Сибири
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"
Стенд Роскосмоса на выставке
Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Utair попросил Минтранс отложить распределение бывших маршрутов "Трансаэро"
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ организует первый коллективный стенд компаний МСБ на МАКС-2019
Здание министерства транспорта РФ
В Минтрансе прокомментировали ситуацию с заявками на маршруты "Трансаэро"
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 22 июля 2019
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста экс-министра Абызова
Две кружки пива
АКИТ попросила Медведева ускорить запуск онлайн-продаж алкоголя
Процесс производства российских банкнот
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии выросла на 47%
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил вклад Тюменской области в укрепление ТЭК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния