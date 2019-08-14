ПСБ организует первый коллективный стенд компаний МСБ на МАКС-2019

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ), стратегический банк-партнер Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, выступит организатором первого в истории выставки коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 – основная площадка для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома – будет проходить с 27 августа по 1 сентября. Первые дни МАКС, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч.

Цели создания нового выставочного пространства – оказание содействия предпринимателям в сотрудничестве с авиационной промышленностью и в поиске новых деловых партнеров, привлечение молодых кадров в индустрию.

Участие в объединенном стенде примут несколько десятков клиентов ПСБ из числа малого и среднего бизнеса, в том числе участники цепочек кооперации в рамках государственного оборонного заказа. Свои возможности и продукцию на мини-стендах представят производители приборов и электроники для авиации, синтетических материалов, средств связи, спецодежды, питания.

На стенде будут проходить деловые мероприятия, семинары для участников тендеров государственных компаний, встречи партнеров и подписания соглашений.