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РИА Новости

ПСБ организует первый коллективный стенд компаний МСБ на МАКС-2019

10:11 14.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ), стратегический банк-партнер Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, выступит организатором первого в истории выставки коллективного стенда компаний малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 – основная площадка для демонстрации возможностей и достижений отечественного авиапрома – будет проходить с 27 августа по 1 сентября. Первые дни МАКС, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч.
Цели создания нового выставочного пространства – оказание содействия предпринимателям в сотрудничестве с авиационной промышленностью и в поиске новых деловых партнеров, привлечение молодых кадров в индустрию.
Участие в объединенном стенде примут несколько десятков клиентов ПСБ из числа малого и среднего бизнеса, в том числе участники цепочек кооперации в рамках государственного оборонного заказа. Свои возможности и продукцию на мини-стендах представят производители приборов и электроники для авиации, синтетических материалов, средств связи, спецодежды, питания.
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На стенде будут проходить деловые мероприятия, семинары для участников тендеров государственных компаний, встречи партнеров и подписания соглашений.
Кроме того, отмечается в пресс-релизе, частью коллективного стенда МСБ станет фотовыставка "Бизнес в объективе", посвященная тому, как военнослужащие приходят в бизнес. Ее героями будут 15 предпринимателей, которые в прошлом были обычными кадровыми военными, а теперь успешно развивают свое дело.
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