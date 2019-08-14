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РИА Новости

Власти стабилизировали ситуацию с крупным пожаром на острове Гран-Канария

10:11 14.08.2019 (обновлено: 10:43 14.08.2019)
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© REUTERS / CarreterasGCЛесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
© REUTERS / CarreterasGC
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Канарских островов (автономное сообщество Испании) объявили о стабилизации ситуации с крупным лесным пожаром, бушующим на острове Гран-Канария, говорится в с заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.
"Правительство Канарских островов объявило о стабилизации (ситуации) с лесным пожаром, который начался в субботу и затронул муниципалитеты Техеда, Артенара и Гальдар на острове Гран-Канария", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.
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Как отмечается в сообщении, о стабилизации ситуации было объявлено во вторник в районе 20.30 по местному времени (22.30 мск).
Пожарным долгое время не удавалось взять под контроль крупный пожар в муниципалитете Артенара, вспыхнувший в минувшую субботу и уничтоживший 1,5 тысячи гектаров леса. В целях безопасности из этого района за последние несколько дней были эвакуированы более тысячи человек. Часть из них - жители муниципалитета Техеда - смогли вернуться в свои дома. К тушению пожара были привлечены вертолеты и самолеты-амфибии. Из-за огня были перекрыты несколько дорог на острове.
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Как говорится в заявлении, наблюдение за очагами возгорания будет продолжено, также продолжится работа по увлажнению почвы.
Несмотря на улучшение ситуации с пожаром, власти Канарских островов заявили о запрете на развлекательные, праздничные, туристические и спортивные мероприятия.
В среду утром экстренные службы Канарских островов сообщили в Twitter,  что в течение ночи признаков возобновления пожара не было замечено. "Возобновления возгорания не было, (наблюдается) благоприятное развитие (ситуации)", - говорится в сообщении.
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