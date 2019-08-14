Путин отметил вклад Тюменской области в укрепление ТЭК

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тюменской области с 75-летием образования региона, отметив его огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК и аграрного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент также отметил, что в регионе создана надежная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа.

"Сегодня Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. И, конечно, здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле", - говорится в сообщении.