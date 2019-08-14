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РИА Новости
Тюменская область

Путин отметил вклад Тюменской области в укрепление ТЭК

10:10 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тюменской области с 75-летием образования региона, отметив его огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК и аграрного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент также отметил, что в регионе создана надежная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа.
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"Сегодня Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. И, конечно, здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле", - говорится в сообщении.
Путин также выразил уверенность, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать жителям области достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и России.
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Тюменская областьВладимир ПутинТюменская областьОбщество
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