В Приморье арестовали отчима, подозреваемого в избиении до смерти падчерицы

"Задержанному накануне в порядке статьи 91 УПК РФ 21-летнему отчиму, против которого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего),… сегодня Ханкайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал Педорич.

Инцидент произошел в селе Ильинка Ханкайского района Приморского края 11 августа. В доме была обнаружена мертвая девочка в возрасте 1 год и 9 месяцев с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяются все версии, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования находится на контроле в региональном управлении.