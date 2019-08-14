В ДНР сообщили о ранении ополченца в результате обстрелов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ополченец ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявляли, что украинское командование отправило к линии соприкосновения в Донбассе снайперов для ведения огня по республике.

"Как мы сообщали ранее, украинское командование отдало указание в подчиненные подразделения на усиление снайперского огня на всей линии соприкосновения. Так, сегодня в 7.45 (совпадает с мск - ред.) в результате снайперского огня со стороны населенного пункта Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) был ранен военнослужащий Народной милиции ДНР", - сказал представитель Народной милиции.