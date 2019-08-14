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РИА Новости

В ДНР сообщили о ранении ополченца в результате обстрелов со стороны ВСУ

10:06 14.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Ополченец ранен в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков в Донбассе, заявили в среду журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявляли, что украинское командование отправило к линии соприкосновения в Донбассе снайперов для ведения огня по республике.
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"Как мы сообщали ранее, украинское командование отдало указание в подчиненные подразделения на усиление снайперского огня на всей линии соприкосновения. Так, сегодня в 7.45 (совпадает с мск - ред.) в результате снайперского огня со стороны населенного пункта Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) был ранен военнослужащий Народной милиции ДНР", - сказал представитель Народной милиции.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факт ведения снайперского огня со стороны украинских силовиков и добиться от Киева соблюдение действующих договоренностей о прекращении огня.
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