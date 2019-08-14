Заместитель мэра Пётр Бирюков, человек, которого относят к экстремальным политическим долгожителям. Он в течение 12 лет отвечает за все хозяйство Москвы — от газонов и скамеек до систем энергосбережения и газоснабжения. Бирюков — о том, как это — каждый день думать о комфорте 12 миллионов человек. И нужно ли штрафовать их за неразделённый мусор.

Пётр Бирюков о “Моём районе” и механизмах работы города

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказывает о том, как принимаются решения об очередных улучшениях в городе, как удается экономить электричество при таком обилии подсветки зданий и без коллапсов снабжать газом и теплом многомиллионное население мегаполиса. Объясняет, можно ли в перспективе избежать отключения горячей воды, почему автомобили в Москве перестали сильно пачкаться и зачем поливальные машины работают в дождь. А также рассказывает о том, почему не получается содержать в таком порядке другие города и что за прогулки в 12 километров он совершает после девяти часов вечера.

Спрашиваем Петра Бирюкова "Как вы это делаете?!" и узнаём:

3:35 Когда в Москве перестанут отключать горячую воду

4:40 Кому выгодны пешеходные зоны

8:00 Почему для программы “Мой район” мэрия консультируется с горожанами и зачем сохранять исторический облик района Капотня

9:50 Почему машины в Москве стали чище

11:50 Зачем во время дождя поливают дороги

17:00 Где ещё применяются московские стандарты обустройства и чему здесь учатся зарубежные специалисты

18:40 Как удаётся подсвечивать тысячи зданий в Москве и при этом экономить электроэнергию

19:15 О газовом коллапсе, который грозил городу в 2009 году, и как вышло, что население Москвы с тех пор выросло, а потребление газа сократилось

22:45 О 3000 нарушениях, выявленных в Москве после трагедии в Магнитогорске

24:30 О новой системе сортировки мусора, которая стартует с 1 января 2020-го, и готовы ли к ней москвичи

29:00 Будут ли москвичей штрафовать или воспитывать

30:45 Об общественных туалетах и их модернизации

35:00 Замечает ли он хозяйственные недоработки в других городах, и что он как профессионал оценил в Париже

37:00 Как спортивный образ жизни помогает ему управлять хозяйством мегаполиса

37:20 Зачем каждый день после работы он ходит по городу пешком 12 километров

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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