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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Пётр Бирюков о “Моём районе” и механизмах работы города

12:00 14.08.2019 (обновлено: 17:51 14.08.2019)
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Как вы это делаете?!
Пётр Бирюков о “Моём районе” и механизмах работы города
Вчера, 12:00
Заместитель мэра Пётр Бирюков, человек, которого относят к экстремальным политическим долгожителям. Он в течение 12 лет отвечает за все хозяйство Москвы — от газонов и скамеек до систем энергосбережения и газоснабжения. Бирюков — о том, как это — каждый день думать о комфорте 12 миллионов человек. И нужно ли штрафовать их за неразделённый мусор.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказывает о том, как принимаются решения об очередных улучшениях в городе, как удается экономить электричество при таком обилии подсветки зданий и без коллапсов снабжать газом и теплом многомиллионное население мегаполиса. Объясняет, можно ли в перспективе избежать отключения горячей воды, почему автомобили в Москве перестали сильно пачкаться и зачем поливальные машины работают в дождь. А также рассказывает о том, почему не получается содержать в таком порядке другие города и что за прогулки в 12 километров он совершает после девяти часов вечера.
Спрашиваем Петра Бирюкова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
3:35 Когда в Москве перестанут отключать горячую воду
4:40 Кому выгодны пешеходные зоны
8:00 Почему для программы “Мой район” мэрия консультируется с горожанами и зачем сохранять исторический облик района Капотня
9:50 Почему машины в Москве стали чище
11:50 Зачем во время дождя поливают дороги
17:00 Где ещё применяются московские стандарты обустройства и чему здесь учатся зарубежные специалисты
18:40 Как удаётся подсвечивать тысячи зданий в Москве и при этом экономить электроэнергию
19:15 О газовом коллапсе, который грозил городу в 2009 году, и как вышло, что население Москвы с тех пор выросло, а потребление газа сократилось
22:45 О 3000 нарушениях, выявленных в Москве после трагедии в Магнитогорске
24:30 О новой системе сортировки мусора, которая стартует с 1 января 2020-го, и готовы ли к ней москвичи
29:00 Будут ли москвичей штрафовать или воспитывать
30:45 Об общественных туалетах и их модернизации
35:00 Замечает ли он хозяйственные недоработки в других городах, и что он как профессионал оценил в Париже
37:00 Как спортивный образ жизни помогает ему управлять хозяйством мегаполиса
37:20 Зачем каждый день после работы он ходит по городу пешком 12 километров
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Как вы это делаете?!ПодкастПетр БирюковМоскваОбщество
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