В Киргизии погиб российский альпинист

БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в горах Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в турагентстве "Аксай-Тревэл".

"Он погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в 6 тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва", - заявили в турфирме.

По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, которые осложнены плохими погодными условиями.