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РИА Новости

В Киргизии погиб российский альпинист

09:57 14.08.2019 (обновлено: 10:32 14.08.2019)
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкПик Ленина
Пик Ленина
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Пик Ленина. Архивное фото
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в горах Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в турагентстве "Аксай-Тревэл".
"Он погиб во время спуска с пика Победы на высоте примерно в 6 тысяч метров над уровнем моря, сорвался с обрыва", - заявили в турфирме.
Горы
13 августа, 09:53РИА Новости
Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе
По словам собеседника агентства, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, которые осложнены плохими погодными условиями.
Высота пика Ленина - 7134 метра, это одна из самых популярных у альпинистов вершин Центральной Азии. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений. В июле 2019 года при покорении этого пика погиб еще один российский альпинист Иван Иванов.
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ТуризмНовости - ТуризмИркутскКиргизияПроисшествия
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