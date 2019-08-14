Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона

"Важно, что жители области бережно хранят это богатейшее культурное, духовное наследие, приумножают замечательные традиции творческого, созидательного труда, заложенные отцами и дедами, стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего речь идёт о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан", - говорится в телеграмме.