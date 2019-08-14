Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием образования региона, отметив важность сохранения культурного наследия области, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что жители области бережно хранят это богатейшее культурное, духовное наследие, приумножают замечательные традиции творческого, созидательного труда, заложенные отцами и дедами, стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего речь идёт о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что инициатива, энергия и любовь к родному краю будут помогать жителям Владимирской области добиваться поставленных целей.
Путин также отметил, что Владимирская область славится своей историей и памятниками, которые являются мировым достоянием.