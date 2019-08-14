Руководство аэропорта Гонконга выделило специальные зоны для протестующих

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Руководство международного аэропорта Гонконга выделило две зоны в залах прилета, в которых будет разрешено находиться протестующим, сообщает газета Руководство международного аэропорта Гонконга выделило две зоны в залах прилета, в которых будет разрешено находиться протестующим, сообщает газета South China Morning Post

Ранее South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что суд выдал администрации международного аэропорта Гонконга судебный запрет против демонстрантов, оккупировавших здание транспортного хаба, что позволит их выгнать из терминалов.

Отмечается, что зоны, в которых протестующим все ещё разрешено будет находиться, будут расположены в стороне от основного потока пассажиров в разных концах зала прилета.

Ранее полиция сообщила, что задержала пять человек за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.

Во вторник администрация аэропорта снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов. Ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.