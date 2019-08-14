В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

По его словам, высотный циклон перекрыл холодные потоки, и в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт.

Так, в Центральном федеральном округе днем температура будет достигать 26 градусов, а в Воронежскую и Липецкую области и Поволжье придет жара — до 34. По ночам ожидается 11-18 градусов. Однако на западе и севере ЦФО пройдут интенсивные грозовые дожди.

В Москве синоптики прогнозируют на сегодня 25 градусов, в Подмосковье — до 26. При этом уже завтра ожидается дождь, температура воздуха понизится до 15-17. Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев.

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов.