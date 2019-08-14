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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

09:50 14.08.2019 (обновлено: 11:42 14.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинФонтан
Фонтан
© РИА Новости / Игорь Онучин
Фонтан. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
По его словам, высотный циклон перекрыл холодные потоки, и в центральную часть России начал поступать воздух из тропических широт.
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Так, в Центральном федеральном округе днем температура будет достигать 26 градусов, а в Воронежскую и Липецкую области и Поволжье придет жара — до 34. По ночам ожидается 11-18 градусов. Однако на западе и севере ЦФО пройдут интенсивные грозовые дожди.
В Москве синоптики прогнозируют на сегодня 25 градусов, в Подмосковье — до 26. При этом уже завтра ожидается дождь, температура воздуха понизится до 15-17. Снова в столичном регионе потеплеет до 26 градусов в начале следующей недели, уточнил Голубев.
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В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов.
В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36. Отмечается, что эта температура близка к абсолютным максимумам.
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ГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Синоптики! Изъясняйтесь точней, это в Крыму будет 36 а не по всей России!!
14 августа, 10:08
Алексей Алексеев
12172004
Одни синоптики говорят, что жара уже не вернётся, другие - что вернётся. Вы там определитесь уже с единым мнением.
14 августа, 10:30
Т Татьяна Д
75101005
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