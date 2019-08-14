Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, шесть танковых снарядов. Также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 80 единиц", - добавили в ведомстве.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru