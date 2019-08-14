Силовики 17 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в ДНР сообщили о пяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.