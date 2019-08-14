Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Президент США Дональд Трамп некорректно написал в Twitter о наличии у США ракет с ядерной силовой установкой, это не соответствует действительности, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.
Накануне Трамп заявил, что США сделают выводы из ЧП при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у Америки есть аналогичная более совершенная технология. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".
"Комментарии президента в Twitter представляют интерес в том случае, если вас беспокоит, что происходит в голове у президента. Если вы рассматриваете твиты президента как показатель реальности, то вы всегда будете разочарованы. Он не знает, о чем он говорит. Не существует похожих систем, не существует крылатой ракеты с ядерной силовой установкой в США, и США не занимаются ее разработкой", - сообщил эксперт.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.