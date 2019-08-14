Эксперт обнаружил ошибку в твите Трампа об американской ракете

"Комментарии президента в Twitter представляют интерес в том случае, если вас беспокоит, что происходит в голове у президента. Если вы рассматриваете твиты президента как показатель реальности, то вы всегда будете разочарованы. Он не знает, о чем он говорит. Не существует похожих систем, не существует крылатой ракеты с ядерной силовой установкой в США, и США не занимаются ее разработкой", - сообщил эксперт.