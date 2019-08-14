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РИА Новости

Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин

09:36 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эмблема Nissan. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российское подразделение Nissan поддержало инициативу запретить в РФ эксплуатацию старых транспортных средств, сообщил РИА Новости PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.
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"Этот вопрос необходимо детально обсуждать и, безусловно, мы поддерживаем введение ограничений на эксплуатацию автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации", - сказал Скольский.
Он добавил, что такая практика является международной и направлена, в первую очередь, на повышение безопасности транспортных средств и улучшение экологии.
"Не секрет, что автомобили с большим сроком эксплуатации могут представлять опасность на дорогах", - отметил Скольский.
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