Nissan поддержал инициативу Госдумы о запрете эксплуатации старых машин

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российское подразделение Nissan поддержало инициативу запретить в РФ эксплуатацию старых транспортных средств, сообщил РИА Новости PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

Газета " Коммерсант " ранее в среду со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. В министерствах РИА Новости подтвердили получение предложений.

"Этот вопрос необходимо детально обсуждать и, безусловно, мы поддерживаем введение ограничений на эксплуатацию автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации", - сказал Скольский.

Он добавил, что такая практика является международной и направлена, в первую очередь, на повышение безопасности транспортных средств и улучшение экологии.