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РИА Новости

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

09:35 14.08.2019 (обновлено: 14:13 14.08.2019)
72105
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи, прибывший на вызов, ударил ногой пациентку и уехал.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, запись опубликована в паблике "Ростов Главный" во "ВКонтакте".
Автомобиль скорой помощи
13 августа, 14:11РИА Новости
В Кургане пьяная толпа напала на фельдшера скорой помощи
Как рассказали очевидцы, вечером 13 августа пожилой женщине стало плохо, она упала на дорожку возле многоэтажного дома на улице Варфоломеева. Прибывший на вызов врач начал осмотр, однако через несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой.
Пострадавшая осталась лежать на асфальте, и прохожие позвонили в скорую во второй раз. Диспетчер сообщила, что по этому адресу уже приезжали, но больная от помощи отказалась, и машину они присылать не будут.
По информации портала "Дон24", женщина была пьяна. Как только подошел фельдшер, она начала нецензурно его оскорблять и отказалась садиться в скорую. Выяснилось также, что и вторая бригада, которая спустя некоторое время все же приехала, не смогла довезти пациентку в больницу.
"По пути в БСМП она стала бить ногами и оскорблять фельдшера и водителя, требовать остановить машину. Поэтому до больницы она так и не доехала, вновь отказавшись от госпитализации", — рассказал источник СМИ.
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Лучше звоните в США. Украина ввела новый протокол для врачей скорой помощи И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утвердила новые правила оказания экстренной медицинской помощи. Все бы ничего, но документ почти полностью скопирован с американского образца, с рекомендацией врачам звонить на горячую линию из любой точки США.
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Ростов-на-ДонуРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В заголовке нужно было сразу написать "пьяную пациентку". Из-за очередной пьяницы доктор скорой получит взбучку под давлением толерантного общества так обожающего всякие отбросы этого самого общества, а особенно смаковать последствия их публикаций.
14 августа, 12:21
NFName Family
16320012
Видимо, под давлением звонков прислали вторую бригаду. А зря! Возможно, кому-то действительно нужна была медпомощь в это время! А алкашня - пусть сама разбирается со своими проблемами!
14 августа, 12:04
СНСергей Нокс
13300000
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