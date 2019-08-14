В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи, прибывший на вызов, ударил ногой пациентку и уехал.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, запись опубликована в паблике "Ростов Главный" во "ВКонтакте".
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Как рассказали очевидцы, вечером 13 августа пожилой женщине стало плохо, она упала на дорожку возле многоэтажного дома на улице Варфоломеева. Прибывший на вызов врач начал осмотр, однако через несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой.
Пострадавшая осталась лежать на асфальте, и прохожие позвонили в скорую во второй раз. Диспетчер сообщила, что по этому адресу уже приезжали, но больная от помощи отказалась, и машину они присылать не будут.
По информации портала "Дон24", женщина была пьяна. Как только подошел фельдшер, она начала нецензурно его оскорблять и отказалась садиться в скорую. Выяснилось также, что и вторая бригада, которая спустя некоторое время все же приехала, не смогла довезти пациентку в больницу.
"По пути в БСМП она стала бить ногами и оскорблять фельдшера и водителя, требовать остановить машину. Поэтому до больницы она так и не доехала, вновь отказавшись от госпитализации", — рассказал источник СМИ.
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