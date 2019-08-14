Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T09:18Z
https://ria.ru/20190814/1557476679.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155746/24/1557462498_0:532:931:1056_1036x0_80_0_0_c480025e278f61721da2bf3d689a0b9d.jpg
РИА Новости
Культура

Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда

09:18 14.08.2019
17294
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР) отправит певице и ведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича после ее шутки о блокаде.
Ранее Бузова опубликовала в своем Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться. "Ну если вкусно мне! Я блокадница", - сказала Бузова. Подписчики не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться такими словами.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 05:22РИА Новости
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
"Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у неё вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка. За жизнью этой певицы изо дня в день следят миллионы молодых ребят и девчонок. Она должна хороший пример показывать", - сказал Свищев РИА Новости.
"Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда - произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева. И запись Симфонии №7 Шостаковича. Пусть они у неё будут. Надеюсь, что прочитает, послушает. Посмотрит фильм "Блокада" 1970-х годов. И поймёт свою ошибку", - сказал депутат.
135348919
Обсудить 7
КультураШоу-бизнесДмитрий СвищевЛДПРГосдума РФОльга БузоваДмитрий Шостакович
Рекомендуем
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Лента
новостей
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Певица Ольга Бузова
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния