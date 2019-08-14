Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР) отправит певице и ведущей Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича после ее шутки о блокаде.

Ранее Бузова опубликовала в своем Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться. "Ну если вкусно мне! Я блокадница", - сказала Бузова. Подписчики не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться такими словами.

"Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у неё вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка. За жизнью этой певицы изо дня в день следят миллионы молодых ребят и девчонок. Она должна хороший пример показывать", - сказал Свищев РИА Новости.