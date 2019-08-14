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РИА Новости

Mercedes отозвал в России около тысячи машин

09:17 14.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес"
Значок немецкого концерна Мерседес
© РИА Новости / Алексей Куденко
Значок немецкого концерна "Мерседес". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Mercedes отзывает в России 944 автомобиля марки Mercedes-Benz Х-Class, реализованных с февраля по апрель 2018 года, из-за возможных проблем в работе системы электронного контроля ESP, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва автомобилей является то, что на определенных автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, дополнительно установленным на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий", — говорится в сообщении.
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Также было установлено, что на определенных автомобилях в руководстве по эксплуатации некорректно указано, что поддержка системы ESP значительно снижается, но на самом деле поддержка системы полностью отключается, следует из сообщения. Кроме того, в случае сбоя появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации.
Отмечается, что на транспортных средствах будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также при необходимости обновлено электронное руководство по эксплуатации.
Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц рус" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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