Mercedes отозвал в России около тысячи машин

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Mercedes отзывает в России 944 автомобиля марки Mercedes-Benz Х-Class, реализованных с февраля по апрель 2018 года, из-за возможных проблем в работе системы электронного контроля ESP, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей является то, что на определенных автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, дополнительно установленным на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий", — говорится в сообщении.

Также было установлено, что на определенных автомобилях в руководстве по эксплуатации некорректно указано, что поддержка системы ESP значительно снижается, но на самом деле поддержка системы полностью отключается, следует из сообщения. Кроме того, в случае сбоя появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации.

Отмечается, что на транспортных средствах будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также при необходимости обновлено электронное руководство по эксплуатации.