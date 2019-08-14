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РИА Новости

США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат

09:11 14.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonВыставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Выставка "Сделано в Америке" у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США ищут предлог для того, чтобы не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен.
Как сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации, Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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"Советник по нацбезопасности (Джон) Болтон настолько враждебно настроен по отношению ко всякому договору по контролю над вооружениями, что он найдет любое оправдание и приведет любые аргументы, независимо от того, насколько не связаны они будут, чтобы избежать продления СНВ", - сказал бывший дипломат, который ныне является председателем совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями.
Собеседник агентства отметил, что развитием гиперзвукового оружия занимаются США, Россия и Китай. "Это не причина для разрыва единственного эффективного договора по контролю над вооружениями, который остался", - уверен Кантримен.
Он призвал Вашингтон и Москву всерьез заняться переговорами по продлению двустороннего договора, в том числе и путем включения в него новых видов вооружений.
Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам Путина, скорость этой ракеты выше 20 махов.
В конце июля врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир заявил, что "Авангард", который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет выходить за рамки СНВ-3.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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