В Донецке четыре человека погибли в ДТП

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли, шестеро пострадали в ДТП в Донецке, сообщили в среду в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По информации ведомства, ДТП произошло во вторник в Киевском районе Донецка. Автомобиль Mazda, в котором находилось пять человек, столкнулся с Geely, в котором было шесть человек, в том числе трое детей. После этого автомобиль Geely врезался в пассажирский микроавтобус.

"В результате происшествия до прибытия кареты скорой медицинской помощи скончались двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. В учреждениях здравоохранения в 17.00 (совпадает с мск - ред.) от полученных травм скончались два человека, пассажиры автомобиля Mazda. С травмами различной степени тяжести госпитализированы шесть пострадавших, из них один ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.