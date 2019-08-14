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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД

09:11 14.08.2019 (обновлено: 09:24 14.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКурсан Асанов
Курсан Асанов
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Курсан Асанов. Архивное фото
БИШКЕК, 14 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе надзорного органа.
Генерала Асанова, который вел переговоры с Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку в среду "за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия". Позже в МВД уточнили, что Асанов якобы покинул свой пост и отправился на переговоры ради "самопиара".
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
13 августа, 19:24Задержание Атамбаева
Уволенный замглавы МВД Киргизии заявил, что честно выполнял свой долг
По данным Генпрокуратуры, в ходе служебного расследования установлено, что заместитель главы МВД Асанов своими действиями 7-8 августа 2019 года "неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел". По версии следствия, он без согласования с министром принимал самовольные решения, не имея на это право. Также Асанов, как выяснилось в ходе расследования, "оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства". Следствие также подозревает экс-замминистра в сокрытии "улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу".
"Изучив заключение служебного расследования, собранный материал Генеральной прокуратурой зарегистрирован в Едином реестре преступления и проступков по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики. Проведение досудебного производства поручено Военной прокуратуре", - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
8 августа, 19:26РИА Новости
"Можете расстрелять". Почему друзья президентов Киргизии становятся врагами
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизия
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