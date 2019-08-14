В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона

Разногласия относительно настенных рисунков в школе возникли из-за изображенного на них Джорджа Вашингтона с рабами, а также рядом с убитым индейцем. Противники изображений высказывались об оскорбительном характере фресок, сторонники же подчеркивали историческую значимость изображений. В июне совет принял решение закрасить фрески, однако из-за международного масштаба, который приобрела проблема, а также тысяч сообщений и знаменитых людей, выступающих против закрашивания, совет пересмотрел свое решение.