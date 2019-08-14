В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Совет школы в Сан-Франциско принял решение не закрашивать настенные рисунки, на которых русский художник Виктор Арнаутов изобразил жизнь первого президента США Джорджа Вашингтона, изображения решили прикрыть, сообщает газета San Francisco Chronicle.
Разногласия относительно настенных рисунков в школе возникли из-за изображенного на них Джорджа Вашингтона с рабами, а также рядом с убитым индейцем. Противники изображений высказывались об оскорбительном характере фресок, сторонники же подчеркивали историческую значимость изображений. В июне совет принял решение закрасить фрески, однако из-за международного масштаба, который приобрела проблема, а также тысяч сообщений и знаменитых людей, выступающих против закрашивания, совет пересмотрел свое решение.
Нынешнее решение прикрыть или затемнить изображения, как отмечает газета, также не полностью устроило обе стороны, так как критики заявляют, что фрески продолжат демонстрировать расизм, при этом сторонники изображений заявляют о цензуре искусства.
Виктор Арнаутов – известный художник, родился в 1896 году в России, а в 1925 году переехал в США, учился у знаменитого художника Диего Риверы.