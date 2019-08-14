"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" поддержал инициативу запретить эксплуатацию старых транспортных средств, об этом сообщил РИА Новости представитель ПАО "КамАЗ" Олег Афанасьев.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо в различные министерства и ведомства зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
"Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах", - сказал Афанасьев.
"Сегодня более 50% парка грузовиков старше 10 лет", - добавил он.
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