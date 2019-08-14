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РИА Новости

"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин

09:00 14.08.2019
13711
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовик на дороге
Грузовик на дороге
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовик на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" поддержал инициативу запретить эксплуатацию старых транспортных средств, об этом сообщил РИА Новости представитель ПАО "КамАЗ" Олег Афанасьев.
Газета "Коммерсант" ранее в среду со ссылкой на письмо в различные министерства и ведомства зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия") сообщила, что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
"Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах", - сказал Афанасьев.
"Сегодня более 50% парка грузовиков старше 10 лет", - добавил он.
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КамАЗ (завод)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Пенсионеров уже запретили. Теперь машины - десятилетки запретят. А что с домами будете делать? Панельной девятиэтажке в которой я живу уже 45 лет. Она как...? Ничего ещё? Хотя о чём это я. Вы уже давно срок службы жилых домов увеличили. В СССР таким домам давалось 30 лет эксплуатации, потом расселение и снос как аварийного. А вы увеличили этот срок до 50 лет. Вот как это так? Ну, да... это же затраты! А вам нужна прибыль. Например - отобрать у людей машины, чтобы они новые купили. Депутат - враг народа? Враг!!!
14 августа, 09:35
Иван Матыльков
10500207
Всепобеждающая жадность. Можно спросить, кто такой «КАМАЗ»? Имя-отчество его? Почему его мнение важнее, чем мнение любого прохожего на улице?
14 августа, 09:03
ИКИгорь Карпов
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