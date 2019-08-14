Роскачество назвало признаки плохого вина

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эксперты Роскачества рассказали, как можно на глаз определить качество вина и избежать покупки испорченных алкогольных напитков.

Как отмечается в сообщении организации, первым делом стоит обратить внимание на цвет вина — оно должно быть чистым и прозрачным, "без посторонних включений", осадка или "хлопьев". Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Однако, предупреждают специалисты, если молодое белое сухое вино отливает янтарем, напоминает нерафинированное подсолнечное масло, то, следовательно, оно окислилось и преждевременно состарилось, поэтому пить его нельзя.

Главный враг белого вина — кислород, отмечает Роскачество. Его наличие выдадут тона моченого яблока, оттенок старого погреба, подгнившей листвы.

Следует обращать внимание и на запах напитка. Так, если в аромате вина превалируют уксусные ноты, значит, в нем превышено содержание так называемых летучих кислот. Некачественное красное вино же может пахнуть, как вареная свекла. В общем говоря, овощные оттенки не свойственны "здоровому" вину и могут свидетельствовать о нарушениях гигиены на винодельне, подчеркивают эксперты Российской системы качества.

В то же время от "корки" — запаха мокрого картона, который начисто перебивает аромат, — не застрахованы даже самые дорогие вина. Всему виной — вещество трихлоранизол: оно поражает натуральную пробку из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии, пишет Роскачество.