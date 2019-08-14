Жара не вернется в Москву, заявил синоптик

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жаркой погоды в Москве до конца лета не ожидается, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее СМИ со ссылкой на Гидрометцентр сообщали, что на юге центрального округа России и в Поволжье ожидается жаркая погода до плюс 34 градусов.
"На юге может быть, но в Москве точно нет. Никаких 30 мы не ждем. Этим летом жара нам больше не грозит", - сказала Волосюк.
Она добавила, что максимальная температура в августе в Москве была зафиксирована в 2010 году - 37,3 градусов.