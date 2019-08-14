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РИА Новости

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

08:54 14.08.2019 (обновлено: 12:52 14.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Он пояснил, что полиция получила сообщение о вскрытом захоронении на городском кладбище в микрорайоне Старт.
"На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", — сообщил РИА Новости начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак.
Экологи полагают, что в дыме из крематория слишком много вредных выбросов. Для сжигания одного тела требуется 113 литров ископаемого топлива
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Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Неужели такой хлипкий гроб был, что медведь смог его раздербанить? А глубина могилы была соблюдена? Или абы- кабы зарыли , а теперь ужасаются.
14 августа, 10:10
mmilane48
4000207
Надо бы покрестить медведя!
14 августа, 09:13
Влад Щекарев
9800227
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