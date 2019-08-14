В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Он пояснил, что полиция получила сообщение о вскрытом захоронении на городском кладбище в микрорайоне Старт.

"На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.