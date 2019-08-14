Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом

Мужчина окруженный и раненый демонстрантами в международном аэропорту Гонконга, подозревавшими его в том, что он является сотрудником полиции континентальной части Китая. 14 августа 2019

Мужчина окруженный и раненый демонстрантами в международном аэропорту Гонконга, подозревавшими его в том, что он является сотрудником полиции континентальной части Китая. 14 августа 2019

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Правительство Китая осуждает избиение двух жителей континентальной части страны, в том числе одного журналиста, демонстрантами в аэропорту Гонконга, заявила официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Сюй Луин.

Она рассказала, что накануне вечером сначала в аэропорту напали на жителя Шэньчжэня. Его схватили, связали, а потом начали избивать и слепить лазером глаза. Мужчина потерял сознание, однако демонстранты не позволяли врачам пройти к нему. Полиции понадобилось четыре часа, чтобы освободить пострадавшего.

Уже ночью демонстранты связали и избили журналиста газеты "Хуаньцю шибао", заподозрив, что он сотрудник службы безопасности Китая и притворяется журналистом.

Пострадавшие по-прежнему находятся в больнице. По словам Сюй Луин, это "почти что террористический акт".

Она подчеркнула, что в последние несколько дней "радикальные элементы" полностью пересекли грань закона, морали и гуманности.

"Их публичные ошеломляющие насильственные действия приводят в ужас", — заявила представитель ведомства. Она добавила, что их действия крайне негативно сказались на международном образе Гонконга. Она призвала полицию Гонконга как можно скорее наказать виновных в соответствии с законом.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.

Два последних дня протестующие блокируют работу аэропорта Гонконга, отменены все вылеты. Между разгневанными пассажирами и протестующими уже вспыхивают конфликты.