В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе

КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Почти 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Закарпатской области, сообщила в среду Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 12-13 августа в Береговскую больницу с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них восемь детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении.