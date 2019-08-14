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РИА Новости

В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе

08:50 14.08.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое отделение городской больницы
Деткое отделение городской больницы
© РИА Новости / Игорь Руссак
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Почти 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Закарпатской области, сообщила в среду Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 12-13 августа в Береговскую больницу с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них восемь детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении.
21 июля, 09:15РИА Новости
После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
Как отмечается, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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