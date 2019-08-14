В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По меньшей мере 51 человек пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов и пяти легковых автомобилей в туннеле, расположенном в центральной части Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.
Инцидент произошел во вторник вечером. В результате крупной аварии была частично перекрыта дорога.
Acidente no Túnel Marcello Alencar, no Rio de Janeiro, deixa 48 feridos https://t.co/13rb4HJuPT— Folha de S.Paulo (@folha) 14 августа 2019 г.
По данным портала, помощь пострадавшим была оказана на месте. В основном речь идет о травмах легкой и средней степени тяжести, не представляющих угрозу для жизни. В свою очередь газета Folha de São Paulo сообщает, что в больницу были доставлены 32 пострадавших.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.