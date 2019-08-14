Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил 19-летнего парня в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.

Аккаунт в Instagram нарушителя Махмуда Иманалиева насчитывает почти 60 тысяч подписчиков, там он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.

"Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый доставлен в отдел полиции.