Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил 19-летнего парня в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
Аккаунт в Instagram нарушителя Махмуда Иманалиева насчитывает почти 60 тысяч подписчиков, там он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.
"Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый доставлен в отдел полиции.
"По факту наезда, повлекшего смерть, начато следствие. Уже завтра, после получения результатов автотехнической экспертизы, будет возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть")", — отмечается в тексте сообщения.