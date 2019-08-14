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РИА Новости

В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов

07:58 14.08.2019
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© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии. Архивное фото
Полиция Австралии. Архивное фото
© Flickr / Rusty Stewart
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция австралийского Квинсленда изъяла 766 килограммов метамфетамина в ходе расследования преступной деятельности международного организованного синдиката, занимающегося распространением крупных партий наркотиков.
"Вследствие сложного расследования полиция изъяла 766 килограммов метамфетамина, что является самой крупной изъятой партией для Квинсленда и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции страны.
Отмечается, что помимо наркотиков полиция изъяла автомобили преступной группировки и примерно 108 тысяч австралийских долларов наличными (73 тысячи долларов США). Стоимость изъятых наркотиков может составлять примерно 90 миллионов австралийских долларов (60 миллионов долларов США).
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