В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция австралийского Квинсленда изъяла 766 килограммов метамфетамина в ходе расследования преступной деятельности международного организованного синдиката, занимающегося распространением крупных партий наркотиков.
"Вследствие сложного расследования полиция изъяла 766 килограммов метамфетамина, что является самой крупной изъятой партией для Квинсленда и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции страны.
Отмечается, что помимо наркотиков полиция изъяла автомобили преступной группировки и примерно 108 тысяч австралийских долларов наличными (73 тысячи долларов США). Стоимость изъятых наркотиков может составлять примерно 90 миллионов австралийских долларов (60 миллионов долларов США).