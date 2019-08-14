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РИА Новости

Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне

07:54 14.08.2019
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© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center Вид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© Flickr / NASA Goddard Space Flight Center
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно провела маневр по переводу автоматической лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне, говорится в распространенном сообщении космического агентства.
"Сегодня в 02.21 утра (00.51 мск) космический аппарат "Чандраян-2" успешно выполнил маневр по изменению орбиты… и перешел на траекторию полета к Луне", - сказано в сообщении ISRO. По данным организации, в период с 23 июля по начало августа орбита "Чандраян-2" поэтапно увеличивалась пять раз.
В конце июля Индия осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Изначально предполагалось, что долгожданный пуск состоится 15 июля, однако менее чем за час до долгожданного события старт ракеты был перенесён. Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне. Ряд индийских СМИ, комментируя случившееся, писали о проблемах в двигателе ракеты-носителя GSLV Mk III.
Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на её поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.
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