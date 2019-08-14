Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

"В ночное время не прекращались поиски трехлетнего (мальчика. — Прим. ред.). Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченского отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры. Всего задействовалось около 400 человек", — говорится в сообщении МВД.