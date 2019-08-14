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РИА Новости

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

07:49 14.08.2019 (обновлено: 16:22 14.08.2019)
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© УМВД России по Омской областиВолонтеры и сотрудники полиции во время поисков трехлетнего мальчика, пропавшего в Омской области
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков трехлетнего мальчика, пропавшего в Омской области
© УМВД России по Омской области
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков трехлетнего мальчика, пропавшего в Омской области
КРАСНОЯРСК, 14 авг — РИА Новости. Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело.

"В ночное время не прекращались поиски трехлетнего (мальчика. — Прим. ред.). Лесной массив был условно разбит на квадраты, которые сотрудники большереченского отдела полиции и отделов полиции соседних районов в темное время суток прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории. Вместе с полицейскими малыша искали местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры. Всего задействовалось около 400 человек", — говорится в сообщении МВД.

По данным пресс-службы, периметр поисков увеличивается, привлечен вертолет управления Росгвардии по Омской области.
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Популярные комментарии
вот есть ум у родителей? наелись ягод, полоумные...
14 августа, 08:57
Гвоздодёр Шляпкин
1310001
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