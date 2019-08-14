В США украинку осудили за производство детской порнографии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Суд в США приговорил гражданку Украины Алену Каличенко к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию ребенка, а также производство и распространение детской порнографии.

По сообщению, опубликованному на сайте министерства юстиции США, 32-летняя Каличенко была задержана в июле 2014 года, когда она приехала в Соединенные Штаты. В апреле 2016 года она признала свою вину по предъявленным обвинениям. Отмечается, что после отбывания своего тюремного срока ее внесут в базу сексуальных насильников, после чего ей грозит депортация на Украину.