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РИА Новости

В США украинку осудили за производство детской порнографии

07:41 14.08.2019
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Суд в США приговорил гражданку Украины Алену Каличенко к 20 годам тюремного заключения за сексуальную эксплуатацию ребенка, а также производство и распространение детской порнографии.
По сообщению, опубликованному на сайте министерства юстиции США, 32-летняя Каличенко была задержана в июле 2014 года, когда она приехала в Соединенные Штаты. В апреле 2016 года она признала свою вину по предъявленным обвинениям. Отмечается, что после отбывания своего тюремного срока ее внесут в базу сексуальных насильников, после чего ей грозит депортация на Украину.
Согласно документам суда, в период с апреля по ноябрь 2012 года Каличенко и второй ответчик по делу Джозеф Валерио сняли 46 порнофильмов с участием двухлетнего ребенка, позже у Валерио обнаружили записи и с другими детьми. В ноябре 2014 года его приговорили к 60 годам тюремного заключения.
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