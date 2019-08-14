Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту

"Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на "Байконуре", где его готовят к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.