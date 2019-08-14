Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма

"Мы говорим о создании рабочей группы, такая договоренность с министерством культуры существует. (Это) рабочая группа в рамках регулирования процесса по развитию туризма, куда привлечены все заинтересованные в этом структуры. Реализация этой рабочей группы является важным механизмом обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг. Это одна из договоренностей, которые у нас сегодня зафиксирована. Мы будем идти по пути устранения (недочетов)… Пока мы фактически говорим о начале процесса (создания группы)", - сказал заммнистра.