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РИА Новости
Туризм

Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма

07:39 14.08.2019
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© РИА Новости / Светлана БаеваКитай, город Цзинань, парк
Китай, город Цзинань, парк
© РИА Новости / Светлана Баева
Китай, город Цзинань, парк. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. РФ и КНР создадут рабочую группу для решения проблем в сфере туризма между странами и повышения его качества, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
В среду Федеральное агентство по туризму провело во Владивостоке 16 заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Сейчас между Россией и Китаем действует соглашение от 29 февраля 2000 года, согласно которому путешественники обеих стран в составе организованных тургрупп могут находиться на территории соседнего государства без визы не более 15 дней.
"Мы провели рабочее заседание, подвели итоги совместной работы за год. Итоги с нашими коллегами из министерства культуры и туризма КНР, совместно с регионами провели анализ текущей деятельности. Говорили о проблемах, которые возникают в ходе реализации, способах устранения. Мы с удовлетворением констатировали, что растет наше сотрудничество, идет рост туристических потоков и из КНР, и из РФ в Китай", - сказал Конюшков.
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По его словам, стороны обсудили подписание нового межправительственного соглашения по безвизовому обмену и аспекты, связанные с повышением качества услуг, оказываемых туристам на территории РФ и КНР.
"Мы говорим о создании рабочей группы, такая договоренность с министерством культуры существует. (Это) рабочая группа в рамках регулирования процесса по развитию туризма, куда привлечены все заинтересованные в этом структуры. Реализация этой рабочей группы является важным механизмом обеспечения качества и безопасности оказываемых услуг. Это одна из договоренностей, которые у нас сегодня зафиксирована. Мы будем идти по пути устранения (недочетов)… Пока мы фактически говорим о начале процесса (создания группы)", - сказал заммнистра.
Заместитель министра культуры и туризма Китая Чжан Сюй сообщил журналистам, что на сегодняшнем совещании стороны поговорили о проделанной работе после предыдущего совещания год назад.
"А также обменялись мнениями о новых задачах, которые стоят перед нашими ведомствами в будущем году. Например, обсуждали вопрос об упрощении визового режима, регулировании туристического рынка. Следующее заседание подкомисси состоится в Китае", - уточнил он.
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