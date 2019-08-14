В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Попытка украинской власти устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" сообщила, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
"У Украины на это (блокаду - ред.) нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", - сказал РИА Новости Фикс.
В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что подобными инициативами на Украине, видимо, кому-то хочется продолжать начатую "порошенковской властью" преступную политику в отношении Крыма.
"Если так, то украинскому народу можно будет только посочувствовать", - сказал вице-премьер.