В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду

"У Украины на это (блокаду - ред.) нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", - сказал РИА Новости Фикс.