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РИА Новости

В Крыму назвали "сумасшествием" планы Киева устроить морскую блокаду

07:37 14.08.2019 (обновлено: 07:40 14.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Попытка украинской власти устроить морскую блокаду Крыма обречена на провал, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" сообщила, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.

"У Украины на это (блокаду - ред.) нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", - сказал РИА Новости Фикс.

В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что подобными инициативами на Украине, видимо, кому-то хочется продолжать начатую "порошенковской властью" преступную политику в отношении Крыма.
"Если так, то украинскому народу можно будет только посочувствовать", - сказал вице-премьер.
Северо-Крымский канал
Вчера, 07:06РИА Новости
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
159408259
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Популярные комментарии
Это можно сделать , но не военным способом , а юридическим. Вполне возможно что скоро это произойдёт . Все сами увидим , и смеяться там не чему.
14 августа, 08:26
Alex Markov
2100138
Нужно экономическую блокаду Украине со стороны России в вести, за ихнию античеловеческую политику в отношении Крыма и Донбасса. Россия мало что делает в этом отношении. А зря.
14 августа, 08:47
argon22
1100000
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